7zJkYA-4UCc

«Славный жизненный путь, пройденный ветеранами и участниками Великой Отечественной войны заслуживает огромного уважения и является достойным примером молодому поколению. Многих уже нет среди нас, но славные дела ушедших всегда останутся в памяти потомков. Мы всегда будем помнить и отмечать День Победы, как пример истинной любви старших поколений к Отчизне, воспитания молодежи в духе беззаветного мужества и патриотизма. Каждый сотрудник полиции должен знать и помнить подвиги ветеранов, благодаря которым мирно живут граждане нашей страны и что дальнейшее сохранение этого спокойствия возложена на нас», — констатировал Арыстангани Заппаров.

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство и личный состав подразделений ДП Алматы. Началось оно с почтения минутой молчания памяти ушедших из жизни ветеранов органов внутренних дел и сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Выступая перед личным составом, глава полиции Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров сообщил, что сегодня в ДП мегаполиса единственный участник Великой Отечественной войны, четыре ветерана, приравненных к участникам ВОВ, и 31 участник тылового фронта.Вместе с тем, в ходе торжественного мероприятия в канун Дня защитника Отечества порядка 200 стражей порядка награждены правами министра внутренних дел, а также начальника департамента полиции города. «Сегодняшние и будущие потомки никогда не забудут подвиги защитников, их безграничную преданность и любовь к Родине. Подвиги защитников Отечества – это постоянная школа воспитания молодежи, которая посвятила себя военной профессии и служит делу сохранения мира. В этот праздничный день желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Мира и добра!», - резюмировал руководитель алматинской полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.