— По прибытию на станцию Сагиз правонарушитель по акту был снят с поезда. В отношении него составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков и незаконную без надобности остановку поезда. Наложен штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге), – рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Инцидент произошёл в поезде сообщением Атырау — Актобе. На участке станции Кенбай Атырауской области состав остановили, дёрнув стоп-кран. В результате задержка составила 12 минут. В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что вскоре установили нарушителя — 59-летний житель Актюбинской области, находясь подшофе, сорвал стоп-кран в тамбуре.С начала года стоп-кран без надобности срывали 13 раз.