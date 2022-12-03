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Социум

Группу вымогателей задержали в Актобе

Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что сотрудники управления по борьбе противодействию экстремизма задержали вымогателей. Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели ВАЗ-21070. Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимат
Дана Рахметова
Группу вымогателей задержали в Актобе
Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений.
Несколько человек задержал КНБ Казахстана по подозрению в шпионаже и госизмене
Несколько человек задержал КНБ Казахстана по подозрению в шпионаже и госизмене
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что сотрудники управления по борьбе противодействию экстремизма задержали вымогателей. Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели ВАЗ-21070. Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Актобе задержание

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