Группу вымогателей задержали в Актобе

Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что сотрудники управления по борьбе противодействию экстремизма задержали вымогателей. Подозреваемые в начале ноября, угрожая насилием, завладели ВАЗ-21070. Все четверо задержанных являются приверженцами деструктивных религиозных течений. Один из подозреваемых водворён в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимат