Гульнара Бажкенова считает, что будущий подрядчик АЭС не должен сидеть в столице

В своем Telegram-канале главный редактор издания Orda.kz опубликовала мнение по этому вопросу:

«На брифинге правительства у вице-премьера Скляра спросили, готов ли он переехать в Улькен. Туда не перееду даже я, потому что в Алматы у меня бизнес, работа, семья. Ни Вице-премьеру ни министру энергетике не надо переезжать в Улькен, это лишь одно из направлений их работы. А вот будущий подрядчик должен! Обустроить свой офис не в столице, а там рядом с АЭС. Почему меня расстраивают бессмысленные вопросы? Потому что те, что со смыслом, не задаются. Я уже не первый год говорю, что КазМунай и все офисы нефтяных компаний должны дислоцировать свои штаб-квартиры в Атырау или Актау, Озерьмунайгаз в Жанаозене. Это верно как дважды два, так должно быть. Но об этом никто даже не задумывается».