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Социум

Хлеб выпекали в антисанитарных условиях в Атырау

Как сообщили в пресс-службе областного суда, житель Атырау обнаружил, что в одном из торговых центров города выпекали хлеб с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства
Арайлым Усербаева
Хлеб выпекали в антисанитарных условиях в Атырау

Как сообщили в пресс-службе областного суда, житель Атырау обнаружил, что в одном из торговых центров города выпекали хлеб с нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом он заявил в управление санитарно-эпидемиологического контроля. Проверка выявила, что при выпечке хлебобулочных изделий ТОО действительно допускало ряд нарушений.

Оказалось, что у предпринимателя не было санитарно-эпидемиологического заключения и нормативных документов по стандартизации и утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию. В помещении не проводилась своевременная очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха, отсутствовала раковина для мытья рук персонала с подачей горячей и холодной воды, а также смесители, устройства и средства для мытья и обеззараживания рук. Кроме этого отсутствовали исправные приборы для измерения температуры относительной влажности воздуха, а пекари работали без спецодежды. 

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Более того, санврачи выявили признаки поражения плесневыми грибами и конденсата на оборудовании, потолках, стенах и полах помещения. 

Управление составило в отношении ТОО протокол за занятие предпринимательской деятельностью без регистрации и разрешения. На ТОО наложили штраф в размере свыше 90 тысяч тенге. Не согласившись с таким решением санврачей, предприниматель решил обжаловать его и обратился в суд. Однако, было доказано, что бизнесмен незаконно занимался предпринимательством, и даже не имел для этого соответствующего оборудования. Таким образом суд отказал ТОО в иске. 

Постановление апелляции вступило в законную силу.

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