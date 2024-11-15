Ходьба пингвиньими шагами: как не упасть в гололёд

Пресс-служба МЧС РК дала несколько простых советов, как избежать падения в гололед. Главное — носите обувь с толстой подошвой и низким каблуком. Для вашей безопасности рекомендуется ходить «пингвиньими» шагами. Если видите скользкий участок, старайтесь обойти его медленно и осторожно. Не носите с собой тяжелые вещи в гололед. Соблюдайте осторожность и при необходимости звоните по номеру 112!

Пресс-служба МЧС РК обнародовала несколько простых советов, как избежать падения в гололед.

— Главное — носите обувь на толстой подошве и низком каблуке. Для вашей безопасности рекомендуется ходить «пингвиньими» шагами. Если видите скользкий участок, старайтесь обойти его медленно и осторожно. Не носите с собой тяжелые вещи в гололед. Соблюдайте осторожность и при необходимости звоните по номеру 112!, - отметили в ведомстве.

Отметим, с наступлением холодов растет количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2 раза. Внимательность и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться.

К примеру в Минздраве Казахстана порекомендовали «правильное падение». Если вы чувствуете, что поскользнулись и падаете, сразу постарайтесь перенести вес тела вперед и на бок. Нужно избегать падения на спину. Если вы упали и чувствуете хотя бы незначительную боль - сходите к врачу. Иногда даже слабая боль может быть признаком вывиха, а некоторые травмы проявляются только со временем. Важно помнить, что безопаснее всего падать на бок и ни в коем случае не выставлять в сторону падения руку или ногу, наоборот постараться максимально расслабиться.

В ведомстве также предупредили, что без медицинской помощи можно обойтись лишь в случае легкого ушиба. Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания удары головой об лед – даже небольшое сотрясение может быть чревато головными болями, падением остроты зрения или слуха.

Напомним, прошлой зимой в редакцию «МГ» поступило множество жалоб от уральцев на гололед. По словам местных жителей, ходить по улицам было сложно, даже в ледоступах. 23 февраля мы провели опрос среди горожан. Выяснилось, что уральцы с пониманием относятся к сложившейся ситуации на тротуарах, но были и те, кто недоволен работой коммунальных служб и КСК.