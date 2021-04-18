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Хрустящие луковые кольца. Этот рецепт я выманила у подруги, которая работает в известном пабе

https://mgorod.kz/projects/nitem/hrustyashhie-lukovye-koltsa-etot-retsept-ya-vymanila-u-podrugi-kotoraya-rabotaet-v-izvestnom-pabe/
Marat
Хрустящие луковые кольца. Этот рецепт я выманила у подруги, которая работает в известном пабе
https://mgorod.kz/projects/nitem/hrustyashhie-lukovye-koltsa-etot-retsept-ya-vymanila-u-podrugi-kotoraya-rabotaet-v-izvestnom-pabe/

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