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Происшествия

Hyundai Elantra врезалась в остановку в Уральске (фото)

Авария произошла по улице Чагано-Набережная, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 12 октября, на улице Чагано-Набережная произошло ДТП. По предварительной информации автомобиль Hyundai Elantra ехал по ЧаганоөНабережной в сторону улицы Пугачева. - Я ехал с работы. По пути решил порыбачить. Остановился у обочины возле остановки «ЦОН». Только спустился к реке как услышал сильный грохот. Буквально две минуты прошло. Не представляю, что было бы, если бы я замешкался. Поднялся на дорогу. Получается, что иномарка сначала мою машину ударила сзади, а потом в остановочный павильон врезал
Дана Рахметова
Hyundai Elantra врезалась в остановку в Уральске (фото)
Авария произошла по улице Чагано-Набережная, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 12 октября, на улице Чагано-Набережная произошло ДТП. По предварительной информации автомобиль Hyundai Elantra ехал по ЧаганоөНабережной в сторону улицы Пугачева. - Я ехал с работы. По пути решил порыбачить. Остановился у обочины возле остановки «ЦОН». Только спустился к реке как услышал сильный грохот. Буквально две минуты прошло. Не представляю, что было бы, если бы я замешкался. Поднялся на дорогу. Получается, что иномарка сначала мою машину ударила сзади, а потом в остановочный павильон врезался. На остановке, кажется, никого не было. Дверь в Hyundai заклинило. Подоспели несколько человек, нам удалось открыть дверь. За рулем находился молодой парень. Его увезла скорая помощь, - рассказал водитель ВАЗ-21010. Участники ДТП дожидались полицейских. Другие подробности выясняются.
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ДТП Остановка

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