Hyundai Elantra врезалась в остановку в Уральске (фото)

Авария произошла по улице Чагано-Набережная, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 12 октября, на улице Чагано-Набережная произошло ДТП. По предварительной информации автомобиль Hyundai Elantra ехал по ЧаганоөНабережной в сторону улицы Пугачева. - Я ехал с работы. По пути решил порыбачить. Остановился у обочины возле остановки «ЦОН». Только спустился к реке как услышал сильный грохот. Буквально две минуты прошло. Не представляю, что было бы, если бы я замешкался. Поднялся на дорогу. Получается, что иномарка сначала мою машину ударила сзади, а потом в остановочный павильон врезал