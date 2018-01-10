Сколько удалось собрать? Многие уже знают, что имя Кенеса Ракишева тесно связано с темой криптовалют. 12 декабря 2017 года миллионер принял участие в ICO смартфона, который использует в работе технологию блокчейн. Организатор "мероприятия" — Sirin Labs, основанная Ракишевым. Совместно с двумя бизнесменами из Израиля, казахстанский инвестор презентовал широкой публике смартфон, который поддерживает безопасные транзакции электронных валют и дает возможность управлять своими криптовалютными кошельками. Какая же валюта стала основной для нового устройства? Речь идет о токене SRN. Его обладатели могут приобрести услуги и ПО, которые предлагает Sirin Labs — разработчик ОС, позволяющей смарту работать с блокчейн-приложениями. 3 продукта Sirin Labs:
  1. Персональный компьютер за 799$ с ультразащитой от вмешательств извне. Имеет дополнительную вычислительную мощность с возможностью наращивания.
  2. SRN-токен. В будущем его стоимость станет равнозначной акциям компании-производителя.
  3. Смарфтон Finney. По заверениям разработчиков, только этот телефон сможет обеспечить 100% гарантию сохранности криптовалютных сбережений владельца. Комплектация модели включает камеру на 16 мегапикселей и внутреннюю память в объеме 256 гигабайт.
За первые сутки ICO было собрано 100 миллионов долларов! Это означает, что в разработке будут участвовать и специальная операционная система, которая будет совместима с любым смартфоном, и смартфон Finney, и одноименный ПК.