Алексей Цой отметил, что к этому часу Казахстан идет по "наилучшему" сценарию по COVID-19. Главным здесь, по его мнению, является снижение уровня летальности. "Мы сейчас мониторим ситуацию и разрабатываем различные прогнозы: как оптимистичные, так и пессимистичные. Сейчас мы идем по наилучшему сценарию. И наши регионы адекватно заходят в "красную" зону: они быстро предпринимают шаги и вводят какие-то ограничительные меры, дополнительно работают, и, в принципе, у нас эпидситуация выравнивается. Мы видим, что есть определенный спад: страна вошла, в целом, в "зеленую" зону, и очень важный момент в том, что уменьшается количество пациентов, которые находятся в реанимации и снижается летальность. По сравнению с теми показателями, которые были летом, летальность снизилась в 4 раза", - сказал министр. На вопрос о том, когда Казахстан может выйти из ограничений и локдауна, глава Минздрава сообщил следующее. - Если вакцина будет у нас полноценно доступна в Казахстане и мы вакцинируем 60% населения до осени, то осень у нас должна пройти достаточно гладко. Сейчас вакцинация направлена именно на следующий возможный подъем: мы прогнозируем август-сентябрь следующего года. Это тот пик, который должен быть нивелирован иммунным статусом наших граждан. Соответственно, чтобы сама коронавирусная инфекция перешла в разряд сезонных, небольших всплесков, чтобы незаметно для нас протекала, как ежегодно мы встречаемся с гриппом, обычными пневмониями. Самое главное, чтобы уменьшилась летальность, - сказал Цой. При этом он отметил, что сейчас в отличие от предыдущей осени, все управляемо: ажиотажа нет, лекарства есть, пациенты получают лечение. Инфекционные больницы заняты на 26%. - Это вселяет оптимизм. Запас прочности у нас есть, - резюмировал глава Минздрава. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.