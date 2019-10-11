Иглу из колена женщины вытащили уральские врачи (фото)

Игла воткнулась ей в колено, когда та сидела на ковре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, случай произошел 8 октября. На официальной странице ГКП на ПВХ "Областная многопрофильная больница" в Facebook сообщили, что пациентка получила бытовую травму: села на ковер, в ее коленку вошла игла, которая была в ковре. - Пациентке врачом травматологом-ортопедом Рысбаевым была проведена артроскопия коленного сустава, в результате чего игла была извлечена, - пояснили медики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с реком