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Социум

Игнорируют школьников: атыраусцы пожаловались на водителей автобусов

Жалобы появились в социальных сетях, мессенджерх и телеграм-чатах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото автора Жители Атырау пишут в социальных сетях о том, что водители автобусов игнорируют школьников, стоящих на остановке. - Маршрут №22 не взял девочку, так как она стояла одна на остановке. Она очень замёрзла за час ожидания. Неужели у водителя нет своих детей и внуков? - возмутилась Айгуль Кабдрахман. - На остановке «Сафари» несовершеннолетние дети ждут по два часа автобус №15. Он проехал и даже не остановился. Дети сидят на остановке, уже темно – неужели нельзя остановиться, по
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Игнорируют школьников: атыраусцы пожаловались на водителей автобусов
Жалобы появились в социальных сетях, мессенджерх и телеграм-чатах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители Атырау пожаловались
Жители Атырау пожаловались
Фото автора Жители Атырау пишут в социальных сетях о том, что водители автобусов игнорируют школьников, стоящих на остановке.
- Маршрут №22 не взял девочку, так как она стояла одна на остановке. Она очень замёрзла за час ожидания. Неужели у водителя нет своих детей и внуков? - возмутилась Айгуль Кабдрахман. - На остановке «Сафари» несовершеннолетние дети ждут по два часа автобус №15. Он проехал и даже не остановился. Дети сидят на остановке, уже темно – неужели нельзя остановиться, положено останавливаться на всех остановках, - пожаловалась Ольга.
Родители переживают за своих детей, так как на улице стало раньше темнеть и похолодало. Организация, занимающаяся обеспечением пассажирских перевозок в городе, - Smart Atyrau заявила, что разберётся в ситуации. А заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев в опубликовал ссылку на Telegram-чат Smart Atyrau, чтобы все возникающие с общественным транспортом вопросы жители Атырау задавали туда.
Жители Атырау пожаловались на водителей автобусов
Жители Атырау пожаловались на водителей автобусов
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Атырау автобусы

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