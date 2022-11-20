Игнорируют школьников: атыраусцы пожаловались на водителей автобусов

Жалобы появились в социальных сетях, мессенджерх и телеграм-чатах, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото автора Жители Атырау пишут в социальных сетях о том, что водители автобусов игнорируют школьников, стоящих на остановке. - Маршрут №22 не взял девочку, так как она стояла одна на остановке. Она очень замёрзла за час ожидания. Неужели у водителя нет своих детей и внуков? - возмутилась Айгуль Кабдрахман. - На остановке «Сафари» несовершеннолетние дети ждут по два часа автобус №15. Он проехал и даже не остановился. Дети сидят на остановке, уже темно – неужели нельзя остановиться, по