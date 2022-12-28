- Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать. Были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержанию фенола при миграции в водную среду, индексу токсичности в водной среде, внешнему виду игрушек после пяти стирок при температуре 30 градусов, - говорится в сообщении Роскачества.Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет» и интернет-магазин «Азбука детства» сняли товар с продажи. Стоит отметить, что психологи до сих пор спорят о вреде игрушек для детской психики. Кто-то говорит о том, что они не влияют на моральное состояние ребёнка, другие же специалисты заявляют, что дети должны играть только с добрыми игрушками.
Игрушки Хаги Ваги снимают с продажи в России. Они оказались небезопасными
Многочисленные нарушения выявило Роскачество. Изображение с сайта Pixabay Национальная система качества России сообщила, что выявила множество нарушений при исследовании игрушек Хагги-Вагги. Их проверили по 59 показателям. При чём покупались игрушки в крупных маркет-плейсах. Основные нарушения связаны с отсутствием информации в маркировке. - Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать. Были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержан