Игрушки Хаги Ваги снимают с продажи в России. Они оказались небезопасными

Многочисленные нарушения выявило Роскачество. Изображение с сайта Pixabay Национальная система качества России сообщила, что выявила множество нарушений при исследовании игрушек Хагги-Вагги. Их проверили по 59 показателям. При чём покупались игрушки в крупных маркет-плейсах. Основные нарушения связаны с отсутствием информации в маркировке. - Родители перед покупкой должны иметь полную информацию: для какой возрастной группы игрушка предназначена, где изготовлена и кем, из какого материала и как за ней правильно ухаживать. Были обнаружены также несоответствия техническому регламенту по содержан