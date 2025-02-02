Илон Маск пообещал запустить роботакси Tesla в июне 2025 года

Новое заявление соответствует тому, что гендиректор компании Маск сказал во время предыдущего отчета о доходах Tesla.

Новое заявление соответствует тому, что гендиректор компании Маск сказал во время предыдущего отчета о доходах Tesla. Тогда он обещал, что компания «запустит беспилотное вождение в Калифорнии и Техасе во втором квартале текущего года».

Теперь предприниматель упомянул только город Остин, а не весь Техас. Это указывает на то, что Tesla запустит в Остине автономную службу заказа такси с дистанционным управлением, которую Waymo много лет предлагает в нескольких городах.

Тем временем у компании Waymo дела идут в гору. Ее служба роботакси совершает беспилотные поездки для всех жителей Лос-Анджелеса. Waymo собирается начать поездки еще в 10 городах Америки до конца 2025 года.

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