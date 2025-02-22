Илон Маск собирается уничтожить МКС в ближайшие два года

Такие «жертвы» необходимы для того, чтобы сосредоточиться на покорении Марса.

По его словам, такие «жертвы» необходимы для того, чтобы сосредоточиться на покорении Марса. Такое предложение появилось в социальной сети Х 20 февраля.

— Пришло время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Сегодня станция почти не приносит пользы. Давайте отправимся на Марс, — написал миллиардер.

На просьбу пояснить, означает ли это, что МКС сведут с орбиты раньше 2030-го, Маск пояснил, что это должно произойти уже через два года.

— Решение принимает президент, но я рекомендую сделать это как можно скорее. Я рекомендую свести МКС с орбиты через два года, — заявил Маск.

Ранее мы сообщали, что американские пилоты наткнулись на «странный, светящийся объект».