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Социум

Илон Маск собирается уничтожить МКС в ближайшие два года

Такие «жертвы» необходимы для того, чтобы сосредоточиться на покорении Марса.
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Илон Маск собирается уничтожить МКС в ближайшие два года

По его словам, такие «жертвы» необходимы для того, чтобы сосредоточиться на покорении Марса. Такое предложение появилось в социальной сети Х 20 февраля.

Пришло время начать подготовку к сведению МКС с орбиты. Она выполнила свою задачу. Сегодня станция почти не приносит пользы. Давайте отправимся на Марс, — написал миллиардер.

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На просьбу пояснить, означает ли это, что МКС сведут с орбиты раньше 2030-го, Маск пояснил, что это должно произойти уже через два года.

Решение принимает президент, но я рекомендую сделать это как можно скорее. Я рекомендую свести МКС с орбиты через два года, — заявил Маск.

Ранее мы сообщали, что американские пилоты наткнулись на «странный, светящийся объект».

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