express-k.kz - Планируется разработка правил написания имен граждан Казахстана латиницей. Также планируется разработка стандартизации названий географических объектов и их составных частей на территории страны на основе латинской графики, - сообщил Нургиса Дауешов на расширенном заседании ведомства. По словам вице-министра, по совершенствованию алфавита проведена целенаправленная работа. В частности, состоялись заседания рабочих групп по орфографическому, методическому, терминологическому и техническому сопровождению. - На территории страны организована работа по открытому обсуждению, апробации проекта алфавита. Подробно обсуждались правила правописания нового алфавита, вопросы соответствия технологии конвертера, клавиатуры и символов. В результате 28 января текущего года в соответствии с протокольным решением заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику под председательством премьер-министра РК одобрены проекты усовершенствованного алфавита казахского языка, правил орфографии, порядка расположения букв казахского языка на клавиатуре, - добавил он. Планируется внести изменения в Государственную программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 годы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании