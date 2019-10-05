Полный марафон был проведен по дистанциям 42,2 километра, 21,1 километра и 10,5 километра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Список победитеоей выглядит так: 42,2 км Мужчины: 1 место. Александр Савгуров 02:34:06, 200 000 тенге 2 место. Аман Нуркелди 02:39:06, 150 000 тенге 3 место. Баубек Илиясов 02:40:00, 100 000 тенге Женщины: 1 место. Диана Айдосова 03:15:13, 200 000 тенге 2 место. Юлия Григориева 03:16:02, 150 000 тенге 3 место. Наргиза Иргусаева 03:19:40, 100 000 тенге 21,1 км Мужчины 1 место Алексей Ширшов 01:13:34, 150 000 тенге 2 место Асылмурат Биримжанов 01:22:00, 100 000 тенге 3 место Шалкар Айдын 01:23:10, 70 000 тенге Женщины 1 место Дана Гусарова 01:25:00, 150 000 тенге 2 место Татьяна Палкина 01:31:44, 100 000 тенге 3 место Алтынай Нугманова 01:58:10, 70 000 тенге 10, 5 км 1 место. Ислам Амангос 100 000 тенге 2 место. Ержан Джанарстанов 70 000 тенге 3 место. Бакытжанулы Магзом 50 000 тенге 1 место. Екатерина Гритсай 100 000 тенге 2 место. Амилиа Искакова 70 000 тенге 3 место. Оксана Тарханова 50 000 тенге Напомним, Марат Жыланбаев пробежался в марафоне со спортсменами ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.