Информацию о новом 7-этажном здании прокуратуры засекретили - общественник из ЗКО

Правозащитник и член общественного совета ЗКО Бауыржан Заки на своей странице в Instagram опубликовал пост о строительстве нового здания прокуратуры. Так, по данным общественника, объект состоит из трех этажей. Согласно паспорту здания, заказчиком является управление строительства ЗКО, подрядная организация - ТОО KazConstructionGroup ЖШС, руководителем которого является депутат областного маслихата Муратбек Мухамбедиев, проект принадлежит ТОО «Сана Маркет». Срок строительства с 27 декабря 2023 года до 27 января 2025 года.

Правозащитник и член общественного совета ЗКО Бауыржан Заки на своей странице в Instagram опубликовал пост о строительстве нового здания прокуратуры. Так, по данным общественника, объект состоит из трех этажей. Согласно паспорту здания, заказчиком является управление строительства ЗКО, подрядная организация - ТОО KazConstructionGroup ЖШС, руководителем которого является депутат областного маслихата Муратбек Мухамбедиев, проект принадлежит ТОО «Сана Маркет». Срок строительства с 27 декабря 2023 года до 27 января 2025 года.

– Я запросил у управления строительства информацию о стоимости объекта, для какого госоргана он строится и о том, кто осуществляет авторский и технический надзор. Однако замруководителя ведомства Нуркен Молдашев отказался предоставлять документацию, сославшись на государственную тайну. Он заявил, что сведения относятся к служебной информации ограниченного доступа, - сообщил Бауыржан Заки.

Однако, не согласившись с таким ответом, общественник промониторил портал госзакупок и узнал, что в июле 2016 года была заказана проектно-сметная документация, в сентябре выдан земельный участок и другие разрешительные документы. В апреле 2017 года получен положительный результат государственной экспертизы.

Так, по информации Заки, здание строится в микрорайоне Кадыр Мырза-Али, состоит из 7 этажей. Стоимость объекта - 1,8 миллиарда тенге, 1,1 млрд из которых предназначены на строительство, 413 миллионов на оборудование и 341 миллион - на иные расходы.

Изучив документы активист пришел к выводу, что здание строится только для прокуроров. Так, на нулевом этаже будут располагаться душевые, тренажерный зал, столовая на 44 места, VIP-зал на 8 персон, кабинет допроса, помещение для временного задержания людей, тренажерный зал для стрельбы, паркинг на 6 авто. На первом этаже - кабинет помощника по надзору за применением законов о рассмотрении обращений, зал для заседаний на 200 мест, помещение для хранения оружия. На втором этаже будут расположены кабинеты приемная, кабинет прокурора для природоохранной прокуратуры и кабинеты для спецпрокуроров. Третий этаж предусмотрен для заместителей прокурора и начальников управлений. На четвертом этаже будут располагаться криминалистическая и следственная лаборатория и кабинет для зампрокурора. На пятом этаже будут размещены кабинет для заместителя и компьютерный кабинет. Шестой этаж предназначен для прокурора области, кадрового отдела, а также кабинеты для совещаний, комната отдыха, кабинет руководителя аппарата, кабинет старшего помощника по развитию госязыка, кабинет инспектора по редактированию переводов НПА. На седьмом этаже разместят музей, зал для заседаний, кабинет прокурора, комнату для отдыха и кабинет казахского языка.

Общественник согласился с тем, что прокурорам нужно новое рабочее место и комфортные офисы для усиления надзора. Однако он не понимает, почему строительство здания за бюджетные деньги отнесли к государственной тайне. Ведь это обычное административное здание для прокуратуры и обычный договор о госзакупках. Заки предполагает, что скорее всего госорганы не желают афишировать подобные расходы.

– Бюджетные расходы не могут быть засекречены в соответствии с Законами «О доступе к информации» и «О государственных секретах». Это деньги налогоплательщиков и не подлежат засекречиванию. Во-вторых, все основные бюджетные деньги направляются на устранение паводков. Строительство многих объектов отложили именно по этой причине. К примеру, строительство детской площадки за 35 миллионов тенге в микрорайоне Старый аэропорт. Зато направили 2-3 миллиарда тенге на строительство нового здания для прокуроров. Получается это им важнее, - заключил Бауыржан Заки.

Между тем, по предварительным прогнозам общественника, новое здание прокуратуры обойдется бюджету примерно в 3-3,8 миллиарда тенге.

Однако руководитель управления строительства Алибек Антазиев сообщил, что информация о строительстве данного здания является не секретной. По закону, заказчик не имеет право разглашать подобные данные третьим лицам. И не важно о строительстве какого здания идет речь. Алибек Антазиев также добавил, что возведение идет без опозданий и будет завершено в срок.