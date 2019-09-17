По словам очевидцев, после столкновения машин один из автомобилей снёс световой столб. - Автомобиль марки "Хендай" направлялся в сторону ЗКАТУ имени Жангир хана, автомобиль марки "Лада Ларгус" ехал в противоположную сторону и возле Жангир хана совершал разворот. На этом повороте и произошло столкновение легковушек, после чего иномарка врезалась в столб, - рассказал очевидец по имени Аслан. Затем он дополнил, что столб от удара повалило на проезжую часть. Как рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, в ДТП пострадал 27-летний мужчина. - Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, множественные поверхностные резаные раны, - отметили в облздраве. - Пострадавший доставлен в областную многопрофильную больницу. В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что на месте работают сотрудники полиции и о подробностях ДТП обещали сообщить позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.