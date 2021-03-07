Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла 6 марта около 21.00 по улице Дружбы народов в городе Аксай. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на путепроводе «Виадук» 26-летний водитель за рулем автомашины марки Toyota Croun не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки ГАЗ-2705-264. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota Croun с различными травмами госпитализирован в хирургическое отделение БЦРБ города Аксай. Пассажир иномарки и 35-летний водитель "Газели" после осмотра врачей отпущены домой. Водитель Toyota получил вывих тазабедренного сустава и ушиб колена, локтя и головы, грудной клетки. Находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. Пациент в сознании. Находится в хирургическом отделении, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.