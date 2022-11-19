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Социум

Иностранца выдворили из Атырау после нескольких нарушений

Гражданское дело рассмотрели в суде. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрели дело о выдворении иностранного гражданина за пределы страны. В суде установили, что гражданин Узбекистана седьмого и восьмого мая этого года в Актау привлекли к административной ответственности по статьям: статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства); статье 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения); статье 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования); статье 615 КоАП (нарушение правил дви
Кристина Кобина
Иностранца выдворили из Атырау после нескольких нарушений
Гражданское дело рассмотрели в суде.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрели дело о выдворении иностранного гражданина за пределы страны. В суде установили, что гражданин Узбекистана седьмого и восьмого мая этого года в Актау привлекли к административной ответственности по статьям:
  • статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства);
  • статье 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения);
  • статье 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования);
  • статье 615 КоАП (нарушение правил движения пешеходами).
По решению суда иностранцу дали семь дней для выезда с территории Казахстана. Решение суда вступило в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
выдворили

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