Иностранца выдворили из Атырау после нескольких нарушений

Гражданское дело рассмотрели в суде. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Махамбетском районном суде Атырауской области рассмотрели дело о выдворении иностранного гражданина за пределы страны. В суде установили, что гражданин Узбекистана седьмого и восьмого мая этого года в Актау привлекли к административной ответственности по статьям: статье 505 КоАП РК (нарушение правил благоустройства); статье 440 КоАП РК (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения); статье 434-2 КоАП РК (загрязнение мест общего пользования); статье 615 КоАП (нарушение правил дви