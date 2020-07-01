Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, с 20 июня внесены изменения в порядок пресечения государственной границы на период карантинных ограничений. Теперь казахстанцы могут выезжать в те страны, с которыми по решению правительства РК возобновлено прямое воздушное сообщение. – В Казахстан могут также въезжать граждане указанных стран. Основные условия для иностранцев – соблюдение визовых требований, иностранец должен быть гражданином страны, с которой Казахстан возобновил прямое воздушное сообщение и следовать из данной страны прямым рейсом. Кроме того, разрешено пересекать госграницу РК иностранцам из состава экипажей морских судов, следующим в Казахстан вне экипажей для смены – при наличии документов, подтверждающих статус и принадлежность к составу экипажей морских (речных) судов, а также владельцам грузов, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность в РК - при представлении документов, подтверждающих, осуществление сельскохозяйственной деятельности, - сообщили в пресс-службе КНБ РК. Вместе с тем въезд и выезд разрешен родителям, опекунам или попечителям несовершеннолетних граждан РК, которые проходят обучение в учебных заведениях на территории иностранных государств. – Родители, опекуны, попечители могут выехать за рубеж для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов) - при наличии приглашений заграничного учебного заведения и официального разрешения на въезд в иностранное государство в указанных целях. При выезде из страны гражданам Республики Казахстан необходимо самостоятельно уточнять действующие ограничения и возможность въезда в страну куда планируется поездка, - добавили в пресс-службе КНБ РК.

Напомним, ранее сообщалось, что с 29 мая этого года иностранцам и людям без гражданства, которые въезжают на территорию страны, больше не нужны справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию. Хотя ранее такие справки требовались в обязательном порядке.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.