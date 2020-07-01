Как сообщили в службе коммуникаций Атырауской области, завод по выпуску шприцев "Brando" организовал беспрецедентную акцию по бесплатной раздаче медиструментов населению. Всего компания планирует раздать 2 миллиона 950 тысяч шприцев населению. Из них 600 тысяч будут выделены областному управлению здравоохранения во время вакцинации населения от COVID-19. Первая партия - 500 тысяч шприцев, была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. Те в свою очередь раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных лабораториях. - В Каиршахтинском сельском округе насчитывается 13 тысяч местного населения. Сегодня мы получили 26 000 шприцев, с запасом, чтобы хватило всем сельчанам. Будем раздавать населению в семейно-врачебной амбулатории, - рассказал аким Каиршахтинского сельского округа Шапкат Карашев. По словам представителей завода по выпуску шприцев, мединструменты будут раздаваться согласно графика.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.