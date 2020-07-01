Андрей Щука проживает в поселке Большой Чаган, и в день пропажи поехал в соседнее село Колесово. По словам старшей сестры пропавшего мужчины Елены Ватаевой, в Колесово Андрея никто не видел. При себе у мужчины были сотовый телефон и удостоверение личности. – Телефон в тот же день был отключен, денег при себе не имел. Потерей памяти не страдает, других серьезных проблем со здоровьем тоже нет. Раньше так на долго без предупреждения не уходил. Был одет в серую футболку и темно-серое трико, красные кроссовки, - сообщила Елена Ватаева. 1 июля родные написали заявление о пропаже и в данный момент поисками мужчины занимаются полицейские.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.