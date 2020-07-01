Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, целью проведения ОПМ является повышение транспортной дисциплины среди водителей и снижение количества ДТП. ОПМ "Безопасная дорога" проходит с 19 июня по 10 июля. – В ходе ОПМ на автодорогах области пресечено свыше четырех тысяч нарушений ПДД. За нарушения правил установленной скорости движения привлечены к административной ответственности 702 водителя. 66 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 53 водителей выехали на полосу встречного движения, 190 водителя наказаны в административном порядке за не предоставление преимущества в движении пешеходам, к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 662 пешеходов, выявлено 257 фактов, когда водитель за рулем пользовался сотовым телефоном. Кроме того выявлено 36 водителей управлявших транспортными средствами ранее лишенных права управления ТС, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.