В социальных сетях распространяется информация о том, что на месторождении "Тенгизшевройл" будет вынужденная временная приостановка определенных работ. Информация сопровождается приказом генерального директора компании Имер Боннера. В пресс-службе компании ТШО данный факт подтвердили и сообщили, что распространяемый в социальных сетях приказ является действительным и распространяется на работников ТШО. – Как вам известно, в рамках противодействия глобальной пандемии COVID-19 ТШО временно приостановил некоторые некритичные проекты. Работники ТШО, задействованные на временно приостановленных проектах, будут получать заработную плату согласно условиям коллективного договора и в соответствии с требованиями трудового законодательства РК.​ На сегодняшний день данный приказ затрагивает около 8% от общей штатной численности ТОО «Тенгизшевройл». Производственная деятельность ТШО по-прежнему осуществляется без перебоев. Показатель хода выполнения проекта ПБР-ПУУД составляет 77%, и мы предпринимаем действия, направленные на безопасное выполнение основных работ «критического пути» реализации проекта. Хотелось бы еще раз напомнить, что нашими основными приоритетами являются защита здоровья и безопасности нашего персонала, - сообщили в пресс-службе компании "Тенгизшевройл".