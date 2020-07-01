С раннего утра у генерального консульства России в Уральске стали собираться люди. Все они пришли отдать свой голос по внесению изменений в Конституцию РФ. - Это наш долг - прийти и проголосовать, - отметили пришедшие. Стоит отметить, что проголосовать граждане РФ могут в здании генерального консульства с 08.00 до 20.00 по местному времени. К слову, при посещении участка для голосования в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями к помещениям для голосования и числу посетителей, которые одновременно могут в них находиться, «проходимость» избирательного участка №3187 будет составлять не более 12 человек в час. - Поскольку 1 июля в Казахстане является рабочим днем, наиболее активную явку граждан на участок для голосования можно ожидать в вечерние часы. Также при входе на участок для голосования выдаются одноразовые маски и перчатки, производится термометрия. Однако выездное голосование осуществляться не будет, - сообщили в генеральном консульстве РФ в Уральске.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.