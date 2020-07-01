В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 29 июня в результате порывистого ветра 13-22 м/с сорваны кровли жилых домов и организации на ориентировочной площади 2803 квадратных метра, произошло падение 75 опор линии электроснабжения и вышки сотовый связи, поврежден 1 электротрансформатор, отключено электроснабжение в населенных пунктах. - 29 июня в п. Оян Таскалинского района в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли средней школы на площади 70 кв.м. В тот же день в п. Базартобе в Акжайкском районе в результате сильного ветра произошел частичный срыв кровли зданий в школе, сельском акимате, 12 частных домах. Общая площадь - 216 кв. м. В Сырымском районе в результате порывистого ветра произошло падение 36 опорных линии электропередач. В результате без электроснабжения остались населенные пункты п.Кособа, п.Каракудык, п.Жаркамыс, п.Коздикара. Произошел срыв кровли здании Булдуртинского акимата на площади 60 кв.м, частично сорвана кровля с сельской библиотеки п.Булдурты, с магазина, кафе и частично сорваны кровли с трех частных жилых домов в п.Булдурта. В п.Кособа сорвана кровля с 21 частного жилого дома, в п.Жыракудык сорвана кровля с 14частных жилых домов, в п.Шагырлыой сорвана кровля с 20 частных жилых домов, в п.Косарал сорвана кровля с 8 частных жилых домов. Общая площадь - 1208 кв.м, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Кроме того, в Жангалинском районе из-за сильного ветра произошло падение вышки сотовой связи. В пресс-службе ДЧС добавили, что 30 июня к ним поступила информация, что в п. Карасу Казталовского района в результате сильного ветра произошло падение 20 электрических столбов, в п.Ащысай произошло падение 4 электрических столбов, в п.Сарышыганак произошло падение 4 электрических столбов, в п.Торегали вышел из строя трасформатор мощностью 25 кВА. Таким образом без электроснабжения остается п.Карасу , п.Еламан, п.Саралжын . В ремонтно-восстановительных работах задействованы силы РЭС Казталовского района. В п.Карасу частично сорвана кровля дома культуры, в п.Ащысай сорваны кровля сельского клуба, фельдшерско-акушерского пункта, с 14 частных жилых домов, в п.Жулдыз с 4 частных жилых домов, в п.Саралжын сорвана кровля библиотеки, сельского клуба, хозяйственного строения медицинского пункта, с котельной основной школы им.М.Жунисова, с мини-центра основной школы им.М.Жунисова, хозяйственного строения основной школы им.М.Жунисова, с 25 частных жилых домов. В КХ «Медет» Коктерекского с.о. поврежден металлический ангар для загона скота длиной 50 метров. Жертв и пострадавших нет. Работает комиссия. Общая площадь срыва кровли составила - 1369 кв. м. В ДЧС ЗКО уточняют, что практически везде срыв кровли был частичный.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.