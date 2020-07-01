Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в условиях распространения коронавируса в социальных сетях появилось много недостоверной, непроверенной и откровенно ложной информации об этом заболевании и ситуации вокруг него. – Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации. В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что в мессенжерах «Whatsapp» распространяется информация о 50-60 трупах, которые ежедневно увозят с туберкулезной больницы. Данная информация не соответствует действительности. Проводятся мероприятия по установлению автора поста, - рассказал заместитель начальника ДП области Канат Нурмагамбетов. Полицейские предупреждают, что за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность. – Статья 274 УК РК гласит, что распространение ложной информации угрожает нарушить общественный порядок или нанести серьезный ущерб правам и законным интересам граждан или организаций, или охраняемым законом интересам общества или государства. Ответственность по настоящей статье несут авторы и распространители информации, распространенной в Интернет ресурсах и социальных сетях, не соответствующей действительности, - отметил Канат Нурмагамбетов. Стоит отметить, что с начала года за распространение ложной информации к ответственности привлекаются трое жителей Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.