Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространения коронавирусной инфекции, на утро 1 июля в стране зарегистрировано 1604 новых случаев заболевания COVID-19, 149 из которых выявлено в Западно-Казахстанской области. Клинические симптомы проявляются у 45 вновь заболевших, бессимптомные носителями являются 104 человек. Таким образом, количество заболевших с клиническими проявлениями болезни в области достигло 1507 человек, летальных случаев - 10, выздоровели - 966 человек. Бессимптомных случаев - 1266.