С исковым заявлением в суд 29 июня обратился директор филиала международного бюро по правам человека Павел Кочетков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Каиргали Имашев
Как рассказал правозащитник Павел Кочетков, он направил исковое заявление в городской суд №2 на ТОО "Батыс су арнасы" и его директора Каиргали Имашева о признании действий по отключению питьевой воды незаконным.
Ранее, 22 июня, сообщалось о том, что в дневное время в Уральске будут отключать водоснабжение.
Директор ТОО "Батыс су арнасы" отметил, что сложившаяся ситуация связана с тем, что потребление воды населением выросло в летнее время. И на примере микрорайона Зачаганска он указывает, что зимой потребление воды составляло 5 тысяч кубических метров, а летом потребление увеличилось в два раза, так как люди поливают свои огороды. Также директор горводоканала пояснил, что еще одной причиной отключения воды стало то, что они не успевают закачивать в емкости воду.
25 июня был опубликован график
, согласно которому будет подаваться вода в квартиры уральцев. С этого дня подача воды в сети понижается с 50 до 70%.
Павел Кочетков считает, что на то и существует горводоканал, чтобы следить за тем, чтобы люди не поливали свои огороды, но отключать воду - это противозаконно.
- Предприятие, которое обязано поставлять питьевую воду потребителям, не должно придумывать причины и отговорки. Это серьезное предприятие, которое обеспечивает в том числе и национальную безопасность и всегда находилось под особым контролем государства. Ведь если в кранах будет идти не качественная вода, может возникнуть какая-нибудь эпидемия. У нас есть водный кодекс РК, приказы соответствующих центральных исполнительных органов, где четко и однозначно говорится, что это предприятие, которое обязано своевременно и бесперебойно поставлять воду населению, - поясняет Павел Кочетков.
Также правозащитник говорит, что последние 10 лет горводоканал передавали в доверительное управление несколько раз, потом возвращали в ограбленном состоянии, а затем снова вливали в него бюджетные деньги.
- Для чего передавать соцобъект недобросовестным людям? Какая цель? Не лучше ли, чтобы он был под контролем у государства? Для меня не понятно, на основании чего вообще создали какие-то графики потребления воды? Где прокуратура и антимонопольный комитет и куда они смотрят, - задает вопросы Павел Кочетков.- Сейчас главный санврач говорит, что нужно мыть чаще руки и делать влажную уборку. Каким образом это делать, если у людей нет воды?
Правозащитник отмечает, что акимат не может принимать и согласовывать незаконные решения и эти решения не могут быть выше кодекса РК и выше приказа министра.
- Совсем недавно почти 9 миллиардов тенге вложили в пластмассовые трубы по улице Шолохова и сказали, что они прослужат 70 лет, а они потрескались через 5 лет. Так кто за это понес наказание? - спрашивает Кочетков. - Это издевательство над населением. Это самоуправство чистой воды.
К слову, Павел Кочетков проживает на 9 этаже. Он говорит, что до его квартиры вода доходит исключительно редко и то только ржавая.
Директор ТОО"Батыс су арнасы" заявил, что он каждому может доказать, что снижение подачи воды - это необходимость.
- Есть ситуации форс-мажора, коллектор в аварийном состоянии, и мы сейчас сами берем трубы и насосы в долг, чтобы хоть-как-то выправить сложившуюся ситуацию, - отметил директор.
Кроме того, Каиргали Имашев пояснил, что в Уральске продлили подачу воду в полном объеме на один час в вечернее время.
- Теперь снижение давление воды будет не с 22.00, а с 23.00 и до 07.00, - отметил Каиргали Имашев.
