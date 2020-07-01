Иллюстративное фото из архива "МГ" - Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания МВК министр здравоохранения выступит с разъяснениями, - заявил он в Twitter. Ранее новый министр здравоохранения Алексей Цой презентовал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сценарии борьбы с коронавирусом.без карантина к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации. Потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается в 300 тысяч.предусматривает двухнедельный национальный локдаун, при этом сценарии будет регистрироваться до семи тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации. Потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч.показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун. Тогда на конец августа будет регистрироваться 2500 случаев в день, требующих госпитализации, и потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.