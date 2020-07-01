Дело будет рассматриваться в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Подробности спецоперации по вызволению заложницы рассказали в полиции ЗКО (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Данное преступление было совершено в ходе семейного конфликта между супругами Ислямгалиевыми, у которых происходил сложный бракоразводный процесс, сообщается на сайте Polisia.kz. 28 ноября 2019 года в 13.10 Ерлан Ислямгалиев пришел в нотариальную контору к супруге Ираиде, угрожая ножом и предметом, похожим на гранату, захватил ее в заложники. Он закрылся в помещении, выдвигая требования. Полицейские вели переговоры более шести часов, после чего удалось прийти к мирному решению конфликта. Ислямгалиев выпустил свою жену и был задержан сотрудниками полиции. – Следственным управлением были тщательно изучены все представленные сторонами обвинения и доказательства, а также полностью изучена история жизни семьи. Потерпевшая дала показания против своего супруга, обвинив его в других преступлениях. В ходе следствия Ислямгалиеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, – отметил начальник Департамента ЗКО Махсудхан Аблазимов. 25 июня после изучения дела прокуратурой области обвинительный акт был утвержден по пяти статьям Уголовного кодекса РК: истязание, вымогательство, захват или удержание лица в качестве заложника, угроза убийством и изнасилование и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО для рассмотрения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    