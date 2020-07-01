По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске столбик термометра поднимется до +29 градусов днем, ночью +13. В Атырау солнечно, днем 31 градус выше нуля, ночью +13. В Актобе облачно, днем 26 градусов тепла, ночью +10. 30 градусов выше нуля днем и 20 градусов выше нуля ночью ожидается в этот день в Актау.