По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, авария произошла 9 февраля в 20.45 на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Мичурино района Байтерек. Гражданин Кыргызстана за рулем автомашины DAF сбил 33-летнего пешехода, который переходил дорогу. – Пострадавший от полученных травм скончался на месте, а водитель большегруза скрылся с места происшествия. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и по статье 347 УК РК "Оставления места ДТП", - рассказали в полиции. Еще один наезд на пешеходе произошел в 18.50 этого же дня на пересечении улиц Т.Масина и Даумова. 28-летний водитель сел за руль без водительского удостоверения и на перекрестке сбил 30-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Потерпевшая с различными травмами госпитализирована в больницу. – По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", - заключили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.