Иностранец погиб на стройке в Талдыкоргане

Мужчина упал с четвёртого этажа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Полиция расследует гибель рабочего. Шестого ноября 24-летний парень разбился насмерть, упав с четвёртого этажа строящегося здания. Погибший оказался гражданином соседей страны, он приехал в Талдыкорган как трудовой мигрант. Полиция инициировала досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Мужчину убили на стройке в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.