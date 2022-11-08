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Происшествия

Иностранец погиб на стройке в Талдыкоргане

Мужчина упал с четвёртого этажа. Иллюстративное фото из архива "МГ" Полиция расследует гибель рабочего. Шестого ноября 24-летний парень разбился насмерть, упав с четвёртого этажа строящегося здания. Погибший оказался гражданином соседей страны, он приехал в Талдыкорган как трудовой мигрант. Полиция инициировала досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Мужчину убили на стройке в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Иностранец погиб на стройке в Талдыкоргане
Мужчина упал с четвёртого этажа.
В Атырау могут снести многоэтажный дом, построенный без разрешения
В Атырау могут снести многоэтажный дом, построенный без разрешения
Иллюстративное фото из архива "МГ" Полиция расследует гибель рабочего. Шестого ноября 24-летний парень разбился насмерть, упав с четвёртого этажа строящегося здания. Погибший оказался гражданином соседей страны, он приехал в Талдыкорган как трудовой мигрант. Полиция инициировала досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство Талдыкорган

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