Модернизация предприятия - сейчас это не просто модное слово, а каждодневная необходимость для компаний, которые дорожат своими клиентами и репутацией. Одним из таких предприятий является ТОО «ИНТЕК-ОНМР», которое запустило свою программу модернизации и успешно ее апробировало.
Проектно-сервисная компания ТОО «ИНТЕК-ОНМР» собрала в единый тандем лучших специалистов инжиниринга и производства. Имея команду из опытных сотрудников, компания начала работать в полную силу с первых дней своего основания, разрабатывая новые проекты и обеспечивая своих партнеров качественным обслуживанием.
Отметим, что предприятие зарегистрировано в электронной базе данных отечественных компаний-поставщиков нефтегазовой отрасли «Первый пункт Казахстана», а также является членом «Союза инжиниринговых компаний РК.
ТОО «ИНТЕК-ОНМР» входит в группу компаний «Конденсат».
Одним из стратегических направлений деятельности ТОО «ИНТЕК-ОНМР» является осуществление проектных работ в области технологического проектирования. Компания выполнит проектирование объектов любой сложности в рамках лицензии 2-й категории, а также предоставит своим клиентам услуги аттестованного технадзора.
Допустим, вы хотите построить собственный цех на легком металлическом каркасе, а значит, вам нужен проект. Именно ТОО «ИНТЕК-ОНМР» сможет предоставить вам возможность не только спроектировать цех по вашему желанию, сделать точные расчеты и прочее, но и возвести его металлоконструкции. И самое главное, вам не нужно будет беспокоиться о коррозии металла вашего объекта, так как все металлоконструкции по умолчанию обрабатываются и имеют достойную защиту от негативных факторов внешней среды. Иными словами, вам спроектируют, утвердят и смонтируют ваш цех, и при этом вы будете иметь дело только с одной компанией и без посредников. А это, поверьте, экономит много денег и нервов.
На сегодняшний день ТОО «ИНТЕК-ОНМР» является генеральным проектировщиком крупного инвестиционного проекта - строительства газотурбинной электростанции ГТЭС-200 в поселке Белес, который осуществляется ТОО «Батыс-Пауэр». Также в рамках этого проекта компания осуществляет авторский и технический надзор за ходом строительства.
ТОО «ИНТЕК-ОНМР» участвует в проектировании объектов строительства 2-ой очереди завода по производству топлив АО «Конденсат», осуществляет технологическое проектирование для другого крупного предприятия нефтяной промышленности - ТОО «Жаикмунай». Как видите, этой компании доверяют и с ними охотно сотрудничают многие крупные предприятия области.
ТОО «ИНТЕК-ОНМР» также занимается экологическим проектированием, разрабатывает разделы ООС и ОВОС, проектов ПДВ и ПДС, изготавливает экологические паспорта, разрабатывает программы экологического мониторинга предприятий, а также готовит материалы для получения квот по выбросам парниковых газов и так далее. Такая экологическая помощь очень важна для многих предпринимателей. Например, часто бизнесмены, занимающиеся предоставлением таких услуг, как покраска автомашин, газосварочные работы и прочее, сталкиваются с проблемой, как можно произвести расчеты по вредности, которые причиняет их предприятие окружающей среде. Вот как раз в этом вам поможет группа экологического направления этой компании. Хочется отметить, что у предприятия имеется огромный опыт и навыки именно в этом направлении, что подтверждается лицензией на экологическое проектирование объектов 1-ой категории.
Производственная деятельность ТОО «ИНТЕК-ОНМР» осуществляется в нескольких направлениях: изготовление, монтаж, диагностика и ремонт бурового нефтегазопромыслового оборудования, а также занимается проектной деятельностью. Компания не стоит на месте и, динамично развиваясь, движется вперед.
Компания «ИНТЕК-ОНМР» считается одной из лучших в своей сфере, что в очередной раз подтвердил полученный предприятием сертификат соответствия системе менеджмента качества СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008).
Одним из направлений деятельности компании является диагностика технологического оборудования методами неразрушающего контроля. Благодаря такой диагностике и испытаниям, вполне можно выявить даже самые микроскопические изъяны на нефтепромысловом и геологоразведочном оборудовании. Отметим, что проводить такую работу довольно непросто, так как тестируемое оборудование имеет довольно большой размер и соответственно массу до нескольких десятков тонн. Особое внимание уделяется здесь к диагностике качества металла и сварных швов. Например, для выявления микротрещин, каверн и прочих недостатков в оборудовании используют сразу несколько методов диагностики: капиллярную, ультразвуковую, магнитопорошковую дефектоскопии.
В 2014 году компания приобрела новое высокоточное диагностическое оборудование, которое полностью исключает «человеческий фактор» при выдаче заключений. Дефектоскоп-томограф успешно апробирован во время планово-профилактических работ АО «Конденсат». Все специалисты лаборатории проходили обучение в лучших вузах страны и ближнего зарубежья. При этом повышение квалификации сотрудники компании проходят регулярно.
Согласно планам развития, компания планирует усовершенствовать метод испытания оборудования в «пузырьковой камере» с видеофиксацией результатов. Такой метод уже успешно применен в рамках действующих договоров по ремонту теплообменного оборудования.
Также в лаборатории компании проводят испытание тросов и строп на разрыв, ремонт и тарировку сбросных пружинных предохранительных клапанов и прочего оборудования.
Кроме того, в компании изготавливают и монтируют металлоконструкции любой сложности и назначения, осуществляют ремонт нефтяных стальных резервуаров с заменой элементов конструкции, монтаж технологических трубопроводов высокого давления. Для этого на предприятии имеются команда высококвалифицированных сварщиков и необходимое современное сварочное оборудование.
Специалисты ТОО «ИНТЕК-ОНМР» производит комплексные работы по антикоррозийной защите стальных резервуаров с применением абразивоструйной очистки и обработки его поверхности лакокрасочным материалом, используя при этом современный метод безвоздушного распыления. Данная технология покраски обеспечивает долговечность покрытия до 20 лет эксплуатации.
Услуги по абразивной очистке и окрашиванию металла предприятие может оказывать на выезде, по желанию заказчика.
Станочный парк участка металлообработки ТОО «ИНТЕК-ОНМР» производит полный комплекс токарно-фрезерных работ, в том числе нарезку разнокалиберной специальной резьбы буровых и насосно-компрессорных труб. Планы развития компании включают обновление станочного парка, которое пройдет в рамках модернизации предприятия в 2015 году.
На сегодняшний день компания заслужила репутацию надежного партнера, с которым сотрудничают не только отечественные, но и зарубежные компании. За период своей деятельности ТОО «ИНТЕК-ОНМР» выполнил множество крупных промышленных и экологических проектов для таких крупный предприятий как КПО б. в., АО «Конденсат», ЗАО «НК «КОР», ТОО «Монтажмаликмунай», ТОО «Жаикмунай». А также оказывались сервисные услуги: АО «Уральскнефтегазгеология» и ТОО «Жаикмунай», АО «Казактелеком», АО «КазБурГаз», ТОО «Урал Ойл энд Газ», ТОО «Техносевернефть», и многих других компаний.
Сегодня компания крепко стоит на ногах и уверенно смотрит вперед, активно развивается и готова к сотрудничеству с новыми партнерами.