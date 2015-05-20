Интернет-кошелёк для казахстанца: деньги без границ и расстояний

Многие из нас в летнее время активно путешествуют: отдыхают за границей, ездят в гости к родственникам по Казахстану, отправляют детей на учебу за рубеж. Очень часто возникает один и тот же вопрос: «Везти ли с собой наличные? А что если за границей срочно понадобятся дополнительные деньги?». Вам больше не нужно беспокоиться об этом! Для всех, у кого есть казахстанская банковская карта, существует удобный способ быстро и просто получить или отправить деньги в тенге.Альфа-Банк первым в Казахстане реализовал интернет-сайт www.alfaportal.kz для отправки денежных переводов, который доступен в любое время суток в любой стране мира. С его помощью владельцы банковских карт, выпущенных любым банком Казахстана, могут переводить деньги родным, друзьям и близким. Для этого нужно знать только номер карты получателя. Сайт запущен недавно, но им уже активно пользуются в Казахстане, а также в России, США, Великобритании, Украине, Беларуси, Германии, Турции и Таиланде. Вот лишь немногие ситуации, когда вам действительно может помочь этот сайт, несколько примеров, когда услуга отправки переводов на сайте alfaportal.kz быстро и надежно доставит ваш перевод. Для туристов Анастасия и Сергей Мельниковы – молодая семья, которые, как и большинство казахстанцев, не пользуются услугами туркомпаний, а сами планируют отпуск. Это дешевле, но и ответственности больше - нужно самому все бронировать и онлайн оплачивать отели, аренду авто и т.д. Все деньги на поездку у них на банковских картах. Ведь возить с собой приличную сумму денег неудобно и небезопасно. А если нужны дополнительные деньги, их легко получить от родственников в Алматы прямо на карту. Кстати, в случае утери банковской карты, ее можно сразу заблокировать с помощью интернет-банкинга «Альфа-Клик», для его подключения достаточно написать заявление, заранее обратившись в Банк, а также через мобильное приложение банка «Альфа-Мобайл» (для IOS), которое вы легко можете скачать в AppStore. Для студентов Малик Ахметов с января учится в Лондоне на финансиста. Раньше его родителям приходилось каждый раз идти в банковское отделение, чтобы отправить деньги переводом. К тому же Малик получал деньги только на следующий день. Сегодня с помощью www.alfaportal.kz родители регулярно пересылают Малику деньги со своей зарплатной карты одного из казахстанских банков на аренду жилья и карманные расходы. Парню больше не нужно тратить время на дорогу, чтобы посетить банк, да и за границей – в Великобритании, любые товары и услуги можно оплатить с помощью банковской карты. А недавно Малик решил на деньги, сэкономленные на каникулах, открыть вклад в Альфа-Банке, ведь сейчас по депозиту действует эффективная ставка вознаграждения 10,5%! А потом пополнять свой вклад можно и из Лондона, прямо со своего карточного счета, через интернет-банкинг «Альфа-Клик» и мобильный-банк «Альфа-Мобайл». Для семьи и друзей Ернар Утебергенов постоянно в командировках по Казахстану: Астана, Актобе, Атырау. Зарплату он получает на банковскую карту, поэтому когда возникает необходимость помочь сестре, которая учится в университете, отцу, чтобы погасить кредит или сделать подарок маме, он всегда пользуется услугой быстрой отправки переводов на сайте alfaportal.kz. Недавно www.alfaportal.kz выручил и самого Ернара. Пообедав в кафе в Актау, Ернар от официанта узнал, что на его карте недостаточно средств. Он позвонил другу, которого он попросил перевести немного денег до зарплаты. Денежный перевод на карту пришел через 1 минуту, и Ернар оплатил счет! Для справки: Альфа-Банк впервые в Казахстане запустил сайт www.alfaportal.kz. С его помощью владельцы карт (VISA иMasterCard) любого казахстанского банка могут переводить деньги своим родным и близким в любое удобное для них время! Преимущества сервиса alfaportal.kz:
- простота (достаточно знать номер карты получателя денег);
- сервис доступен в любое время суток и в любом месте, достаточно иметь доступ к интернету с компьютера, планшета или смартфона;
- высокая скорость переводов (от нескольких минут до получаса);
- выгодный тариф - ниже, чем у систем мгновенных денежных переводов.
- надежность – все переводы защищены согласно требованиям международных платежных систем VerifiedbyVISAиMasterCardSecureCode.