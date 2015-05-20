Интернет-кошелёк для казахстанца: деньги без границ и расстояний

Многие из нас в летнее время активно путешествуют: отдыхают за границей, ездят в гости к родственникам по Казахстану, отправляют детей на учебу за рубеж. Очень часто возникает один и тот же вопрос: «Везти ли с собой наличные? А что если за границей срочно понадобятся дополнительные деньги?». Вам больше не нужно беспокоиться об этом! Для всех, у кого есть казахстанская банковская карта, существует удобный способ быстро и просто получить или отправить деньги в тенге. Альфа-Банк первым в Казахстане реализовал интернет-сайт www.alfaportal.kz для отправки денежных переводов, который доступен в любо