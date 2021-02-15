Иллюстративное фото из архива "МГ" С 9 по 11 февраля в ходе мероприятия по борьбе с мошенничеством «Anti-fraud» был задержан 26-летний житель Восточно-Казахстанской области. Он обещал жителям Атырау доставить продовольственные продукты через приложение «Яндекс Такси» и обманным путем получил их деньги. - Стало известно, что на данный момент подозреваемый причастен к 13 эпизодам интернет-мошенничества. В настоящее время ведется досудебное следствие по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.