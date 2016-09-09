Иллюстративное фото из архива "МГ"Как объяснил председатель общества инвалидов ЗКО Жумажан КОЖЖАНОВ, чтобы воспользоваться инватакси, необходимо оставить свой заказ заранее. - Мы приобрели еще четыре автомобиля для того, чтобы возить онкобольных и людей, болеющих туберкулезом. Теперь в нашем автопарке всего восемь автомобилей. Раньше мы возили только людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, теперь хотим оказывать помощь и другим категориям граждан. На нашем такси люди будут ездить бесплатно. Только на рынок или в гости мы не возим. Такси может отвезти вас на работу, учебу, в поликлинику, ЦОН и в другие соцобъекты. Однако, заказ на поездку необходимо оставить за день до этого, - отметил председатель общества инвалидов Жумажан КОЖЖАНОВ. Стоит отметить, что на все затраты общества выделяются деньги из республиканского бюджета. Стоимость работы одного часа инватакси составляет 1500 тенге. Кроме того, Жумажан КОЖЖАНОВ заявил, что их общество также дает костыли и инвалидные коляски во временное пользование. - Если человеку необходимы костыли или инвалидная коляска, он может обратиться в наше общество. Однако, мы даем свой инвентарь на то время, пока человек недееспособен, то есть во временное пользование. Мы помогаем и с оформлением инвалидности, если человеку положена инвалидность, но по каким-то причинам ее не оформляют, - пояснил председатель общества инвалидов. Для того, чтобы оставить заявку на поездку, необходимо позвонить по телефону: 50-05-06. К слову, до конца нынешнего года отдел занятости и соцпрограмм планирует провести еще две ярмарки вакансий, одна из которых пройдет в сентябре, а вторая в ноябре. Между тем, по словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, по второму направлению – обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями - они работают. Из более чем двух тысяч объектов большая часть являются историческими памятниками. Как стало известно, на сегодняшний день в Уральске функционируют 13 инватакси. В скором будущем их число планируется увеличить до 20. - 4 инватакси закреплены за инвалидами-колясочниками, 3 за слабовидящими и слабослышащими людьми, и еще 4 инватакси обслуживают детей с тяжелыми патологиями. Деньги на покупку дополнительных транспортных средств выделены из республиканского бюджета, - рассказала Айгуль ТУКЕШЕВА.