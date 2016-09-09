Сегодня, 9 сентября, на проспекте прошли народные гулянья. На праздник в Уральск приехали делегации из соседних областей России и акимы Актобе, Атырау и Актау. - Поздравляю жителей и гостей города с праздником. Бываем здесь постоянно и видим, как ваш город преображается: дороги стали лучше, появились новые красивые здания. Желаем Уральску дальнейшего процветания, - сказал аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ. На проспекте Достык этнокультурные объединения области представили концертную программу с живой музыкой.Пустился в пляс и аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. В это день на площади запросто можно было встретить Пушкина, Толстого и других известных личностей. Например, на остановке "Типография" были замечены Абай Кунанбаев, Кенесары и Исатай. Люди охотно фотографировались с живыми статуями... и возле длинноногих пиратов. На арбате традиционно проходит выставка цветов, в которой участвуют учебные заведения. Но горожан больше привлекла аллея с зонтиками. А вот детвора окружила свинку Пеппу и фиксика Симку, которые пускали огромные мыльные пузыри. - Поздравляю всех уральцев с праздником. Желаю всем мира, добра и счастья, - говорит Гульзира АЖГАЛИЕВА, которая пришла на праздник с 6-месячным внуком. - Праздник нам очень понравился. Каждый год мы видим, что жить становится лучше. Что город процветает, - говорит Любовь Николаевна. В районе остановки "Кирова" прошла выставка народно-прикладного искусства. Здесь были представлены фоторамки ручной работы, плетения из бисера, картины, керамические изделия и многое другое. Здесь же расположились шатры - кафе с традиционным шашлыком. Празднование дня города в этом году понравилось горожанам, за исключением тех, кого в будний день с работы не отпустили. К слову, ко Дню города на набережной реки Урал установили бронзовую скульптуру осетра. Автором архитектурной композиции является уральский художник-скульптур Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. - Осетр выбран не случайно, так как находится в "Красной книге" и теперь мы хотим возобновить популяцию этих редких рыб. В прошлые века осетр был главным деликатесом в царской семье, - рассказывает Дмитрий БАЙМУКАШЕВ. После открытия памятника аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВотпустил в Урал несколько маленьких осетров, выращенных в искусственных условиях.