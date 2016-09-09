Фото Максима Токаря Нурсултан Назарбаев поручил Правительству разработать единую программу жилищного строительства "Нурлы жер", которая позволит выделять 10 соток земли каждому казахстанцу для индивидуального жилищного строительства. "Мы сказали людям, что мы даём по 10 соток на строительство жилья, люди начали требовать их. Выедете вы в степь, начнёте строить, что получится? Здесь нет дорог, света или воды. Нельзя так давать. Если начать выдачу земли, то нужно подготовить коммуникации. Поэтому нужно сконцентрировать ресурсы на подготовке инженерно-социальной инфраструктуры, снижая затраты для частных застройщиков при строительстве жилья. Пусть скажут спасибо, мы 30% строительства жилья берём на себя", – добавил глава государства. Глава государства отметил, что для успешной реализации программы, землю должны выделять на уже подготовленных участках с проведённой инфраструктурой. Президент пояснил, что воспользоваться программой сможет только работоспособная часть населения, которая будет в силах ежемесячно погашать кредит. "Сразу хочу сказать: бесплатный сыр только в мышеловке! Люди должны понять – бесплатных денег нет, бесплатных кредитов нет. На квартиру могут рассчитывать только те, кто работает, зарабатывает и ежемесячно смогут платить", – уточнил Елбасы.