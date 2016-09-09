Природная минеральная вода TURAN добывается из месторождения «Букпа» в одном из самых экологически чистых регионов – курорте «Боровое». Свое знаменитое историческое название вода получила из уст главного курортолога страны, академика Б. Абдыкаримова. «TURAN» – так называлась территория во времена железного века, где расположен современный Казахстан.Вода TURAN предназначена для ежедневного питья и содержит все полезные вещества и минералы для суточной потребности человеческого организма. – С начала 2016 года мы ведем большую информационную работу по просвещению казахстанцев в вопросах питьевой воды. Стремимся донести важность качественной природной воды для здоровья, а также сделать природную минеральную воду TURAN максимально доступной по цене всему населению страны. Мы также обращаемся к журналистам и всей прессе страны за поддержкой в вопросе информирования о воде, ведь в основе этого лежит здоровье нации, – рассказал– Учусь я много, часто посещаю библиотеки, читаю книги. Стараюсь пить больше воды, так как знаю, что это необходимо для здоровья. Вот вода TURAN понравилась мне своим вкусом, да и цена адекватная. А зачем мне переплачивать лишнее? Поэтому беру только воду TURAN.– Стараюсь покупать полезные продукты, натуральные, но о качестве воды раньше как–то не задумывался. С тех пор как начал пить воду TURAN, понял, насколько она отличается от той, которую пил раньше. Эта вода действительно природная и минеральная, имеет приятный вкус. Поэтому пью эту воду и дальше планирую ее покупать.– Время сейчас, конечно, непростое, где–то приходится экономить. Вот и вода TURAN нам в этом помогает. Цена у нее отличная, расходы уменьшились сразу. Поэтому мы все посчитали и стали покупать только эту воду. И вкус при этом отличный, чувствуется качество.– Люблю покупать наше, родное, казахстанское. В магазинах ищу товары, где есть маркировка, что они произведены в Казахстане. Вот вода TURAN произведена в нашей стране. В Кокшетау ее производит большой завод. Я ее куплю, а значит, поддержу отечественного производителя.– Я же всегда в пути, всегда в дороге. Мои надежные попутчики – мой «железный конь» и вода TURAN. Вода истинно природная, полезная, мягкий вкус, как будто с родника воду пьешь. Всегда со мной TURAN в пути.