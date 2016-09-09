Встреча с акимом Западно-Казахстанской области Алтаем Кульгиновым прошла в Акорде, сообщает пресс-служба Президента.
Фото с сайта akorda.kz Фото с сайта akorda.kz
 На встрече были рассмотрены перспективы развития перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также дальнейшей диверсификации экономики региона. Алтай Кульгинов проинформировал Главу государства о социально-экономических показателях региона, ходе реализации государственных программ, а также ключевых задачах на предстоящий период. По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.  