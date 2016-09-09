8 сентября состоялось открытие спортплощадки в микрорайоне "Астана". По словам акима города Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, в следующем году планируется построить еще 30 площадок в разных районах города. - На строительство одной такой спортплощадки из городского бюджета выделяется 7,5 млн тенге. Здесь дети смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол. Сейчас в городе у нас есть 10 хоккейных коробок и 34 спортивные площадки, - отметил Нариман ТУРЕГАЛИЕВ.