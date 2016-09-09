Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в отделе ЖКХ ПТ и АД г.Уральск, до конца года с маршрутов уберут оставшиеся "Газели". К такому решению городские власти пришли из-за постоянных жалоб пассажиров, поскольку маршрутки вмещают очень мало людей, и ездить зачастую приходится стоя и согнувшись. Многие перевозчики на сегодняшний день продолжают обслуживать пассажиров на старых "Газелях". Но некоторые из них уже успели поменять транспорт на более вместительный - микроавтобусы. - Вообще невозможно на "Газели" ездить. Надо большие автобусы пускать, но цену из-за этого поднимать не нужно, - считают уральцы. По маршрутам уже ездят 140 новых микроавтобусов средней вместительности. По плану властей, "Газелей" на линиях пассажирского транспорта не должно быть вообще. - Конечно, они маловместимы, там всего 15 посадочных мест, были постоянные нарекания со стороны жителей, поэтому приняли такое решение. До конца года в городе вообще не будет старых "Газелей", - заявил руководитель отдела ЖКХ ПТ и АД г. Уральск Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Напомним, в конце прошлого года Алтай КУЛЬГИНОВ будучи еще акимом Уральска проехался на городском общественном транспорте. По словам акима, проблемы у всех маршрутов практически одни и те же: грязный салон, невыдача билетов, остановки не объявляются и многое другое. - Нам нужно обновить автопарки, убрать с маршрутов "Газели" и "ПАЗики". При встрече с перевозчиками мы также планируем поднять вопрос об обеспечении кондукторов единой униформой. И тогда в будущем мы сможем перейти на электронную оплату, - сказал тогда Алтай КУЛЬГИНОВ. - Сейчас поэтапно проводится ремонт дорог в городе, все мы это видим. Перевозчики жаловались на качество автодорог по улице Алматинская, Сарайшык, Ихсанова. Ремонт проводится. Теперь и перевозчики должны приводить в порядок автопарк, качество оказываемых услуг. Сейчас они подали заявку на повышение тарифа на проезд. Согласен, положение у них сложное, в настоящее время проводятся расчеты, которые покажут есть ли необходимость повышать цену на проезд. Но для этого и сами перевозчики должны показать и доказать пассажирам, что они не просто так повышают тариф, что есть и еще будут изменения в качестве пассажирских перевозок в лучшую сторону.