Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня в городском акимате состоялся прием делегаций из Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Самарской и Оренбургской областей. - Мы много лет плодотворно сотрудничаем и дружим с Уральском. От нашего города мы дарим Уральску на его день рождения авиашоу, которое состоится сегодня вечером на концерте, - сообщил заместитель главы Оренбурга Ярослав МОИСЕЕВ. Также на приеме присутствовали и инвесторы, которые участвовали в выставке товаропроизводителей West Kaz Invest. Как рассказал один из инвесторов из Чехии Иржи НЕСТАВАЛ, в Уральске планируется открытие центра, где будут стажироваться специалисты машиностроительной, газовой и нефтяной отраслей. - Мы работаем с ЗКО уже более десяти лет в самых различных областях. Сейчас мы хотим открыть центр-агентство, которое сможет решить проблему со стажировкой кадров технических специальностей, - отметил Иржи НЕСТАВАЛ. К слову, празднование Дня города началось еще 2 сентября. Сегодня, 9 сентября, в 15.00 пройдет открытие архитектурного сооружения в виде осетра на новой набережной реки Урал. В 17.00 в парке культуры и отдыха будут организованы соревнования по силовому экстриму - "богатырские игры", в которых примут участие гости из разных городов Казахстана. А в семь вечера на стадионе имени П. Атояна начнется концерт с участием Кайрата Нуртаса и других звезд казахстанской эстрады. Кроме того, 7 сентября в 12.00 будет торжественное вручение ключей от двух 90-квартирых домов в поселке Зачаганск. Помимо этого, в городе 10 сентября в 9 часов утра пройдет традиционный велопробег с участием золотого призера летних олимпийских игр Данияра ЕЛЕУСИНОВА. Пока сказать точно, приедет ли он, мы не можем, но приглашение отправили и ждем положительного ответа. Так, со 2 по 4 сентября на так называемой "учительской поляне" в районе турбазы около нового моста через реку Урал пройдет культурно-туристический фестиваль "Fishбармак". На фестивале планируется сварить в большом казане уху и накормить всех участников. К слову, в преддверии праздника был выбран праздничный логотип города, который будет изображен на всем оформлении Уральска.