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Бизнес-новости

ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию

К заказанным окнам компания «Тұлпар Пласт» дарит приятный и нужный подарок – термогигрометр. Современные термогигрометры представляют собой цифровые измерители, предназначенные для контроля важнейших характеристик микроклимата (относительную влажность и температуру воздуха – важные показатели, влияющие на здоровье человека). Кроме того предприятие ламинирует профили из ПВХ, подоконники и сэндвич-панели. Ламинация собственного производства. Компания приглашает другие аналогичные предприятия по производству окон к партнерскому сотрудничеству по ламинированию профилей ПВХ, подоконников и сэндвич-
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ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
К заказанным окнам компания «Тұлпар Пласт» дарит приятный и нужный подарок – термогигрометр.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
  Современные термогигрометры представляют собой цифровые измерители, предназначенные для контроля важнейших характеристик микроклимата (относительную влажность и температуру воздуха – важные показатели, влияющие на здоровье человека). Кроме того предприятие ламинирует профили из ПВХ, подоконники и сэндвич-панели. Ламинация собственного производства. Компания приглашает другие аналогичные предприятия по производству окон к партнерскому сотрудничеству по ламинированию профилей ПВХ, подоконников и сэндвич-панелей.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Хотите иметь красивые окна под цвет интерьера вашей квартиры? Закажите ламинированные металлопластиковые окна на предприятии «Тұлпар Пласт», которое изготавливает на заказ качественные оконные конструкции, подоконники, сэндвич-панели и другие металлопластиковые изделия любых 33 цветовых оттенков. Вы можете сделать как однотонные окна, так и отличающиеся по цвету двухсторонние конструкции.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Производственные мощности предприятия «Тұлпар Пласт» укомплектованы самым современным европейским оборудованием, которое сводит до минимума влияние человеческого фактора при производстве оконных конструкций. Специалисты компании регулярно повышают свою квалификацию, поскольку имеют дело с новинками оконной индустрии и сложнейшими технологическими процессами.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Следует отметить, что предприятие является официальным дилером Самарского завода оконных конструкций «Schmitz». Вы можете заказать через ИП «Тұлпар Пласт» продукцию известного российского производителя - высококлассные двух-, трех- или пятикамерные окна любой конструкции, с улучшенным качеством тепло- и звукоизоляции за счет мультифункциональных стеклопакетов и подоконниками с глянцевой поверхностью, с ПВХ профилем от известных мировых брендов REHAU, KBE и другие.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Оконные конструкции от завода «Schmitz», произведенные на сверхсовременном автоматизированном оборудовании, помогают значительно экономить на обогреве помещения зимой за счёт снижения теплопотерь и кондиционировании летом. В квартирах, домах и зданиях с такими окнами заметно теплее в холодное время года и прохладнее в летнее. Компания «Тұлпар Пласт» принимает заказы на изготовление окон премиум-класса с ПВХ-профилем Funke, отличающиеся экологичностью, эстетичностью, энергоэффективностью, прочностью и долгим сроком эксплуатации.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
- Изготовленные нашим предприятием, а также нашим партнером, самарским заводом «Schmitz» оконные изделия и любые другие конструкции соответствуют всем стандартам ГОСТа. Срок изготовления 7-10 дней. Срок гарантии - до 5 лет. Замер, демонтаж старых окон, сборку и монтаж новых конструкций вам проведут квалифицированные специалисты нашей компании с 10-летним профессиональным опытом, - рассказал руководитель ИП «Тұлпар Пласт» Чингиз Еспагамбетов.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Изделия выполняются со стеклопакетами высокого качества: энергосберегающие, с аргоном, мультифункциональные, тонированные, бронированные класса А1, А2, А3. Помимо этого, компания «Тұлпар Пласт» занимается остеклением балконов и лоджий (прямых, угловых, эркерных) и панорамным остеклением от пола до потолка (любой этаж).
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Также предприятие принимает заказы на изготовление пластиковых дверей (балконных, межкомнатных, входных групп), витражей, офисных перегородок, тамбуров, зимних садов и многого другого. Особым интересом стали пользоваться штульповые пластиковые окна и двери с удобной функцией открывания-закрывания и функцией безопасности.
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию
Популярностью также на сегодняшний день пользуются окна с функцией «детской безопасности» и раздвижные системы HS-PORTAL, FS-PORTAL, Roto Patio. «Тұлпар Пласт» может изготовить любые нестандартные окна по вашему вкусу – круглые, треугольные, трапециевидные, либо арочной формы. Все зависит только от вашей фантазии. o1LbgMDC1WQ Компания приглашает к сотрудничеству другие предприятия по производству окон, предоставляя услуги ламинации изделий и другие. Окна от «ИП Тұлпар Пласт» - это высокое качество, эксклюзивность, надежность, безопасность и долговечность! Мы находимся: г. Уральск, ул. У. Громовой, 27/1 (ТД «Идея»). Тел.: 8 (7112) 211-776, WhatsApp:8 708 434 36 86. Instagram: @tulpar_plast_uralsk Сайт: tulpar-plast.kz Почта: ip.tulpar-plast@mail.ru Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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