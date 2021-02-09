ИП «Тұлпар Пласт» запускает осеннюю акцию

К заказанным окнам компания «Тұлпар Пласт» дарит приятный и нужный подарок – термогигрометр. Современные термогигрометры представляют собой цифровые измерители, предназначенные для контроля важнейших характеристик микроклимата (относительную влажность и температуру воздуха – важные показатели, влияющие на здоровье человека). Кроме того предприятие ламинирует профили из ПВХ, подоконники и сэндвич-панели. Ламинация собственного производства. Компания приглашает другие аналогичные предприятия по производству окон к партнерскому сотрудничеству по ламинированию профилей ПВХ, подоконников и сэндвич-