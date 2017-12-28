DUBLIN pub&karaoke работает: с понедельника по четверг и в воскресенье - с 12.00 до 02.00; в пятницу и субботу - с 12.00 до 03.00. Мы ждем вас по адресу: г.Уральск, мкрн. Строитель, 40/А, Тел.: 34-34-10, 8 708 434 34 10

Провести новогодние вечера, отдохнуть от рабочей суеты, расслабиться в приятной дружеской обстановке, послушать музыку или спеть самому, отведать невероятно вкусные блюда за кружкой настоящего ирландского пива и получить отличное настроение предлагает открывшийся в городе DUBLIN pub&karaoke.Это заведение, как и все ирландские пабы, ассоциируется с хорошим настроением и морем ирландского пива.DUBLIN pub&karaoke отличается традиционным ирландским интерьером и ярким народным колоритом, несущим в себе атмосферу домашнего уюта и ощущения старины. Общий зал рассчитан на 80 посадочных мест.Если же вы хотите провести время с друзьями отдельно, то в пабе вы можете выбрать по депозитной системе одну из двух VIP-кабин на 10 человек или одну VIP-кабину на 30 человек, где можете попеть в караоке совершенно бесплатно.В зале царит приятный полумрак от приглушенного света изящных ламп с коваными подставками и декором из темного дерева, а комфортная кожаная мебель и велюровые кресла словно созданы для вашего полноценного отдыха.На стенах репродукции с видами ирландской столицы, создающие ощущение, будто вы действительно оказались в Дублине.Отличная кухня порадует даже самого придирчивого гурмана своим разнообразием блюд и обширной картой напитков. Каждый гость найдет что-то свое среди многообразия европейской, кавказской, восточной и национальной кухни в меню DUBLIN pub&karaoke. Например, здесь можно заказать различные виды шашлыков или ирландский стейк, любители японской кухни, могут заказать нежнейшие роллы и суши.По словам владельца паба Тулегена РАХМАТУЛИНА, в будущем здесь также планируют ввести в меню комплексные обеды.- В преддверии Нового года хочу поздравить всех жителей и гостей города и пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности в делах и отличного настроения! А если вы еще не решили, где отметить новогодние праздники или хотите провести приятный вечер в кругу друзей, то приглашаю всех к нам в DUBLIN pub&karaoke! Мы рады каждому гостю и наши двери всегда открыты для новых друзей, – говорит Тулеген РАХМАТУЛИН.DUBLIN pub&karaoke - это отличное место для проведения различных встреч и мероприятий: будь то первое свидание, деловой ужин или шумная вечеринка во главе с именинником.На правах рекламы.