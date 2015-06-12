Исполнение расходной части бюджета ЗКО назвали лучшим за последние 10 лет

Сегодня, 12 июня, прошла 25 очередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об освоении бюджета доклад зачитала руководитель управления финансов по ЗКО Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - План по поступлению в областной бюджет в 2014 году исполнен на 100,4% или 117,9 млрд тенге с ростом на 20,5% или 20 млрд тенге, - рассказала Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - Основной рост обеспечен за счет увеличения бюджетной субвенции с 13,5 млрд тенге до 36,3 млрд тенге. Здесь хотелось бы отметить положительную работу управления экономики и бюджетного планирования области по качественному сог