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Социум Экономика

Исполнение расходной части бюджета ЗКО назвали лучшим за последние 10 лет

Сегодня, 12 июня, прошла 25 очередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об освоении бюджета доклад зачитала руководитель управления финансов по ЗКО Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - План по поступлению в областной бюджет в 2014 году исполнен на 100,4% или 117,9 млрд тенге с ростом на 20,5% или 20 млрд тенге, - рассказала Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - Основной рост обеспечен за счет увеличения бюджетной субвенции с 13,5 млрд тенге до 36,3 млрд тенге. Здесь хотелось бы отметить положительную работу управления экономики и бюджетного планирования области по качественному сог
Анэль Кайнеденова
Исполнение расходной части бюджета ЗКО назвали лучшим за последние 10 лет
Сегодня, 12 июня, прошла 25 очередная сессия областного маслихата, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
salahatdinova
salahatdinova
 Об освоении бюджета доклад зачитала руководитель управления финансов по ЗКО Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - План по поступлению в областной бюджет в 2014 году исполнен на 100,4% или 117,9 млрд тенге с ростом на 20,5% или 20 млрд тенге, - рассказала Айгуль САЛАХАТДИНОВА. - Основной рост обеспечен за счет увеличения бюджетной субвенции с 13,5 млрд тенге до 36,3 млрд тенге. Здесь хотелось бы отметить положительную работу управления экономики и бюджетного планирования области по качественному согласованию в центральных госораганах объемов безвозмездных поступлений из республиканского бюджета при прогнозировании бюджета на 2014-2016 годы. В структуре поступлений областного бюджета основные источники - это трансферты и займы из республиканского бюджета в сумме 83,4 млрд тенге - это 7,7%. Несмотря на определенные сложности в истекшем финансовом году в виду изменения цен на сырьевые ресурсы, собственные доходы областного бюджета увеличились на 8,2% или на 2,5 млрд тенге. Позитивная динамика собственных доходов отмечена за счет налоговых поступлений. Как стало известно из доклада, налоговые поступления в 2014 году исполнены на 32 млрд тенге или 101,4% к годовому плану, из них индивидуальный подоходный налог на 10,6 млрд тенге, соцналог - 15,9 млрд тенге. - Расходная часть областного бюджета при плане 117,5 млрд тенге исполнена на 117,3 млрд тенге, исполнение составило 99,8%. Это лучший показатель исполнения областного бюджета за последние 10 лет, - говорит руководитель управления финансов. - Сумма неосвоенных бюджетных средств составила 291,3 млн тенге. Из общей суммы не освоения основную часть занимают целевые трансферты из республиканского бюджета - это 211,6 млн тенге, из которых 182,7 млн тенге это средства выделенные на развитие индустриальной инфраструктуры по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020" на проект инженерной инфраструктуры турбогенераторной установки в Зеленовском районе. Как заверила Айгуль САЛАХАТДИНОВА, эти средства остались в области и будут освоены в нынешнем году. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Бюджет сессия маслихата

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